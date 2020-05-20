Голикова оценила уровень смертности от COVID-19 в России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Летальность от коронавируса в России - 0,95%, самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день показатель летальности в Российской федерации от COVID-инфекции составляет 0,95%, и значительно ниже, чем по миру в целом. Хочу отметить, что самый низкий показатель летальности от COVID-9... зарегистрирован в Тамбовской области, Свердловской области, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Республике Тыва", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
При этом в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи не зарегистрированы.