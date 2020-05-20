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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:35
https://ria.ru/20200520/1571718216.html
Голикова оценила уровень смертности от COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_caf1c497ded70e88bf39c2486011981a.jpg
РИА Новости

Голикова оценила уровень смертности от COVID-19 в России

11:35 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Летальность от коронавируса в России - 0,95%, самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день показатель летальности в Российской федерации от COVID-инфекции составляет 0,95%, и значительно ниже, чем по миру в целом. Хочу отметить, что самый низкий показатель летальности  от COVID-9... зарегистрирован в Тамбовской области, Свердловской области, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Республике Тыва", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
При этом в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи не зарегистрированы.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1301004
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваТамбовская областьСвердловская областьРеспублика АлтайРеспублика Татарстан (Татарстан)Курганская областьОбщество
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