Голикова оценила уровень смертности от COVID-19 в России

"На сегодняшний день показатель летальности в Российской федерации от COVID-инфекции составляет 0,95%, и значительно ниже, чем по миру в целом. Хочу отметить, что самый низкий показатель летальности от COVID-9... зарегистрирован в Тамбовской области, Свердловской области, Республике Татарстан, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Республике Тыва", - сказала Голикова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.