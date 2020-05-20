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2020-05-20T11:34
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ЦИК передал Березину мандат экс-депутата Госдумы Чернышова
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РИА Новости

ЦИК передал Березину мандат экс-депутата Госдумы Чернышова

11:34 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе аппарата фракции Никите Березину, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в среду.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее назначил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова заместителем руководителя Рособрнадзора. Госдума на пленарном заседании 12 мая досрочно прекратила полномочия Чернышова.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" Березину Никите Владимировичу", - говорится в принятом постановлении ЦИК.
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Никита БерезинРоссияБорис Чернышов (депутат)ЦИК РФЛДПРГосдума РФПолитика
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