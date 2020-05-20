Глава Крыма предложил приравнять медиков к федеральным служащим

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил выйти с законодательной инициативой и приравнять медицинских работников к федеральным служащим, предоставив им право для определения детей без очереди в детские сады.
"Речь идет, чтобы без очереди, как и федеральным служащим, предоставить возможность по определению детей медицинских работников в детский сад", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Он поручил инициировать законодательную инициативу и направить в федеральный центр.
"Давайте, подключаемся, готовим законодательную инициативу, чтобы медицинских работников приравнять к федеральным служащим при определении детей в детские дошкольные учреждения", - подчеркнул Аксенов.
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