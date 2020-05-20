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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:34
https://ria.ru/20200520/1571718078.html
Глава Крыма предложил приравнять медиков к федеральным служащим
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Глава Крыма предложил приравнять медиков к федеральным служащим

11:34 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил выйти с законодательной инициативой и приравнять медицинских работников к федеральным служащим, предоставив им право для определения детей без очереди в детские сады.
"Речь идет, чтобы без очереди, как и федеральным служащим, предоставить возможность по определению детей медицинских работников в детский сад", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
Он поручил инициировать законодательную инициативу и направить в федеральный центр.
"Давайте, подключаемся, готовим законодательную инициативу, чтобы медицинских работников приравнять к федеральным служащим при определении детей в детские дошкольные учреждения", - подчеркнул Аксенов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Общество
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