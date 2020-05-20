Китай призвал уважать позицию Палестины в урегулировании с Израилем

Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
"Китай всегда считал, что соответствующие резолюции СБ ООН и проект двух государств создали основу для решения палестинского вопроса, которое должно уважаться. Необходимо прислушиваться и уважать позицию Палестины как главной заинтересованной стороны", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь, комментируя заявление Аббаса.
Он отметил, что в последнее время палестино-израильские отношения продолжаются обостряться, мирный процесс находится в опаснейшем положении, китайская сторона пристально следит за ситуацией в регионе.
"Международное сообщество должно играть конструктивную роль, создать условия для достижения соглашений между Палестиной и Израилем посредством мирных переговоров", - добавил китайский дипломат.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.