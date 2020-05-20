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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:13
https://ria.ru/20200520/1571717813.html
Голикова заявила о подготовке плана по выходу из кризиса с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова заявила о подготовке плана по выходу из кризиса с COVID-19

11:32 20.05.2020 (обновлено: 13:13 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство готовит национальный план на 2020-2021 годы по выходу из кризисной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации.
В него также включат часть нацпроектов, исполнению которых не препятствует эпидемиологическая обстановка, добавила она. Что касается остальных направлений, то сроки их реализации в течение лета перенесут на более поздний срок.
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Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, цель которого — обеспечить восстановление занятости и доходов россиян, а также рост экономики, в том числе за счет долгосрочных структурных изменений. Ответственными назначили председателя правительства Михаила Мишустина и глав регионов.

Распространение коронавирусной инфекции

По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 308 тысяч. Более 85 тысяч пациентов выздоровели, 2972 умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,7 миллиона человек, порядка 320 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваЭкономика
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