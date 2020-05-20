Голикова заявила о подготовке плана по выходу из кризиса с COVID-19

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство готовит национальный план на 2020-2021 годы по выходу из кризисной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в Совете Федерации.
В него также включат часть нацпроектов, исполнению которых не препятствует эпидемиологическая обстановка, добавила она. Что касается остальных направлений, то сроки их реализации в течение лета перенесут на более поздний срок.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, цель которого — обеспечить восстановление занятости и доходов россиян, а также рост экономики, в том числе за счет долгосрочных структурных изменений. Ответственными назначили председателя правительства Михаила Мишустина и глав регионов.
Распространение коронавирусной инфекции
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 308 тысяч. Более 85 тысяч пациентов выздоровели, 2972 умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,7 миллиона человек, порядка 320 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.