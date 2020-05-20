В адыгейском районе усилят борьбу с COVID-19 после массового заражения

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Власти Адыгеи усилят санитарный контроль в Красногвардейском районе, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусом после массового скопления людей на похоронах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По последним данным, коронавирусная инфекция в республике выявлена у 525 человек, умерли восемь, выздоровели 249 человек.
"Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии… Уже определен круг лиц, контактных с больными, протестировано 3525 человек. Наибольшее число заболевших выявлено в селах Садовое, Еленовское и Преображенское", - отмечается в релизе. Всего, по данным властей, в районе установлен 151 больной, из которых 35 госпитализированы, 106 человек проходят амбулаторное лечение.
"На территории муниципалитета все массовые мероприятия категорически запрещены, минимизировано передвижение населения. Нельзя выезжать за пределы ряда населенных пунктов Красногвардейского района, за исключением работников, деятельность которых связана с жизнеобеспечением", - сообщает пресс-служба. При этом руководителям таких организаций предписано контролировать состояние здоровья работающих и использования ими средств индивидуальной защиты, а также усилить дезинфекционный режим.
"Ситуация непростая. У нас уже есть опыт локализации очага заболевания в Адыгейске. Сейчас все силы нужно направить в Красногвардейский район. Все решения принимайте оперативно. Они должны быть продуманными и эффективными. Обеспечьте жесткий контроль за выполнением санитарных требований, вплоть до привлечения к административной и уголовной ответственности. Предотвращайте возможное скопление людей, проводите разъяснительную работу. Все должны понимать серьезность ситуации и работать на её стабилизацию", - цитирует слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова пресс-служба.
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