В адыгейском районе усилят борьбу с COVID-19 после массового заражения

"Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии… Уже определен круг лиц, контактных с больными, протестировано 3525 человек. Наибольшее число заболевших выявлено в селах Садовое, Еленовское и Преображенское", - отмечается в релизе. Всего, по данным властей, в районе установлен 151 больной, из которых 35 госпитализированы, 106 человек проходят амбулаторное лечение.