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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:28
https://ria.ru/20200520/1571717517.html
В Калининградской области 36 пациентов излечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/152101/82/1521018223_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1699e76b2e01d4864e0a0fbf25e7695f.jpg
РИА Новости

В Калининградской области 36 пациентов излечились от коронавируса

11:28 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 мая - РИА Новости. Еще 36 пациентов, переболевших коронавирусом, выписали из больниц Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
В Калининградской области за последние сутки выявлены 32 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших (инфицированных) возросло до 1042. Выписаны из стационаров 36 человек", - сообщили в оперштабе.
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Среди новых случаев заболевания у 12 пациентов клинически коронавирус протекает в виде пневмонии, у пяти - в виде респираторной инфекции. По результатам лабораторного обследования контактных подтверждено 15 случаев бессимптомного течения инфекции. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактировавших людей для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в Калининградской области на 20 мая на COVID-19 обследовано 37,1 тысячи человек. Выявлены 1042 случая заражения, 459 из них человек выздоровели, скончались 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,4 тысячи человек, в том числе 179 в условиях обсерватора.
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С 12 мая в области действует обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции до конца месяца должны соблюдать только люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Детям до 14 лет запрещено находиться на улице без взрослых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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