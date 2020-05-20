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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T14:25
https://ria.ru/20200520/1571717387.html
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571712670_0:284:3012:1978_1036x0_80_0_0_1e0b931bc4735626449e704d17590b72.jpg
РИА Новости

Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений

11:25 20.05.2020 (обновлено: 14:25 20.05.2020)
71355
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖизнь во время режима самоизоляции
Жизнь во время режима самоизоляции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жизнь во время режима самоизоляции . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Семнадцать регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, но это данные на сегодняшний день", — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими.
"Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели", — добавила Голикова.
В 13 регионах, по ее словам, число инфицированных превышает среднероссийский показатель, который на сегодня составляет 210,2 на 100 тысяч населения. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве, Московской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.
Всего в России число случаев заражения коронавирусом выросло до более чем 308 тысяч, 2972 человека скончались, свыше 85 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки из больниц выписали более девяти тысяч человек — этот показатель впервые с начала эпидемии превысил число новых случаев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
Популярные комментарии
А что ? Невидимые бойцы с невидимым вирусом уже ПОБЕДИЛИ ?( я думаю в регионах т к деньги уже освоили) А в Москве еще поборятся !!! Сами понимаете по чему. В Москве самый строгий РЕЖИМ а <зараженных > половина от всех заболевших в России!!! Парадокс !!!
20 мая, 12:23
mihailbobroff
2450006
Владимир Вольфович внёс конструктивное предложение упразднить Совет Федераций. Голикова же, наперекор лидеру ЛДПР, подчёркивает своим выступлением в сенате важность этих деятелей для народа. Частичное снятие ограничений, и даже разговор об этом, считаю преждевременным - пусть лакмусовой бумажкой для РФ будет Москва, с которой в основном и развезли заразу по регионам.
20 мая, 12:29
Leonid
2050008
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