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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:24
https://ria.ru/20200520/1571717334.html
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 19 569
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570538937_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_f10ab442317a50a8874349a215115c7a.jpg
РИА Новости

В Польше число случаев COVID-19 выросло до 19 569

11:24 20.05.2020
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© REUTERS / Kacper PempelПольша
Польша
© REUTERS / Kacper Pempel
Польша . Архивное фото
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 569, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько дней большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 182 случая.
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Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. По данным минздрава, за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 953.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 414 человек, 76 957 находятся на карантине, 8 183 выздоровели.
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В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров, а с 18 мая – ресторанов, кафе, баров, косметических кабинетов и маникюрных салонов.
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