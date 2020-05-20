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2020-05-20T11:37
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В России выделили 474 миллиарда рублей на поддержку граждан и рынка труда
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РИА Новости

В России выделили 474 миллиарда рублей на поддержку граждан и рынка труда

11:23 20.05.2020 (обновлено: 11:37 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на поддержку россиян и рынка труда в РФ выделено 474 миллиарда рублей.
"На цели поддержки граждан и рынка труда сегодня уже из федерального бюджета выделено 474 миллиарда рублей, а если сюда добавить еще выплаты, которые были приняты по посланию президента от трех до семи (лет – ред.), то это получится почти 600 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Она уточнила, что 110,4 миллиарда направлены на поддержку граждан и рынка труда, из них уже использованы 82,7 миллиарда рублей, в том числе при реализации мероприятий на рынке труда 21,2 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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