В России выделили 474 миллиарда рублей на поддержку граждан и рынка труда

"На цели поддержки граждан и рынка труда сегодня уже из федерального бюджета выделено 474 миллиарда рублей, а если сюда добавить еще выплаты, которые были приняты по посланию президента от трех до семи (лет – ред.), то это получится почти 600 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.