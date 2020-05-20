В московском центре "Вороновское" лечатся более 260 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 260 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"На 20 мая состоит на лечении 262 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 262, подтверждённых с COVID – 262, с кислородной поддержкой – 171, на ИВЛ – 23", - написал он в Facebook.
Переходов также сообщил, что за сутки поступило 14 пациентов. Кроме того, вчера умер 86-летний мужчина с COVID-19, выписались 22 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.