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2020-05-20T11:21
https://ria.ru/20200520/1571717148.html
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
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РИА Новости

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

11:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает автомобиль в автосалоне
Посетитель осматривает автомобиль в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Посетитель осматривает автомобиль в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 17,5 тысячи единиц. По сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов сократилось на 80,8%... По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи автокредитов оказалось еще более существенным – на 81,1% (в апреле 2019 года - 92,8 тысячи единиц)", - говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что падение выдачи автокредитов в апреле сопоставимо с сокращением, зафиксированным в кризисном январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача автокредитов упала на 84,3%.
Самое большое количество выданных в апреле текущего года автокредитов было отмечено в Кемеровской (1,46 тысячи) и Свердловской (0,89 тысячи) областях, Республике Башкортостан и Челябинской области (по 0,82 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (0,8 тысячи). При этом в Москве и Московской области, традиционных регионах-лидерах по выдаче автокредитов, в апреле было предоставлено всего 0,48 тысячи и 0,34 тысячи кредитов на покупку авто.
Снижение выдачи автокредитов было отмечено во всех регионах страны на фоне ограничительных мер по коронавирусу. Самую серьезную динамику сокращения количества автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) за апрель по сравнению с мартом продемонстрировали Москва (-93,7%), Московская область (-93,6%), Краснодарский (-90,5%) и Ставропольский (-87,7%) края, а также Ростовская область (-86,3%).
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"В период самоизоляции наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось. По мере отмены карантинных мероприятий ситуация постепенно будет восстанавливаться, но на уровень начала года автокредитование, скорее всего, выйдет еще не скоро", - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин, слова которого приводятся в релизе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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