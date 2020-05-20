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2020-05-20T11:19
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В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок

11:19 20.05.2020
15590
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запрет на вход без масок в магазин не должен рассматриваться как ущемление прав потребителей, поскольку эти меры отвечают "принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях "масочного режима" гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора",- говорится в сообщении.
Обязанность носить маски в определенных местах является императивным предписанием, подразумевающим его безусловное соблюдение всеми лицами, кому оно адресовано, за его несоблюдение может последовать ответственность, напомнили в ведомстве.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
26502463
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Потребителям надо рублём голосовать против подобного "принципа разумности"
20 мая, 12:40
Жанна
800002
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