В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Запрет на вход без масок в магазин не должен рассматриваться как ущемление прав потребителей, поскольку эти меры отвечают "принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях "масочного режима" гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора",- говорится в сообщении.
Обязанность носить маски в определенных местах является императивным предписанием, подразумевающим его безусловное соблюдение всеми лицами, кому оно адресовано, за его несоблюдение может последовать ответственность, напомнили в ведомстве.