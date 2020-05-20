Голикова назвала Россию абсолютным лидером по тестированию на COVID-19

"Мы с самого начала стали наращивать тестирование. <...> Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать; чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем. <...> Каждый регион развивал ситуацию с тестированием: чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация", — отметила она.