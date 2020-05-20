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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T15:16
https://ria.ru/20200520/1571716872.html
Голикова назвала Россию абсолютным лидером по тестированию на COVID-19
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РИА Новости

Голикова назвала Россию абсолютным лидером по тестированию на COVID-19

11:17 20.05.2020 (обновлено: 15:16 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия стала абсолютным лидером по количеству тестов на коронавирусную инфекцию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Совете Федерации.
Она отметила, что в стране провели более 7,3 миллиона исследований на наличие COVID-19. Тестирования проходят в 650 лабораториях, подавляющее большинство из которых принадлежат Роспотребнадзору и государственным медицинским учреждениям, добавила Голикова.
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"Мы с самого начала стали наращивать тестирование. <...> Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать; чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем. <...> Каждый регион развивал ситуацию с тестированием: чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация", — отметила она.
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 308 тысяч. Более 85 тысяч пациентов выздоровели, 2972 умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,7 миллиона человек, порядка 320 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач
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792410151
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Абсолютный лидер? В США официально проведено более 12 млн. тестов. Китай полную статистику не дает, но вчера писали, что только в одной провинции Хубэй уже проведено свыше 6,39 млн. тестов.
20 мая, 12:42
ПсПониматель сложного
26000016
Это же надо! Даже в такой страшной ситуации, как пандемия, наша пропаганда ищет где бы рекорд установить. Зачем Голикова врет?
20 мая, 14:47
ВПВалентина Подгорина
18000014
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