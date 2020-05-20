Голикова назвала Россию абсолютным лидером по тестированию на COVID-19

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия стала абсолютным лидером по количеству тестов на коронавирусную инфекцию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Совете Федерации.
Она отметила, что в стране провели более 7,3 миллиона исследований на наличие COVID-19. Тестирования проходят в 650 лабораториях, подавляющее большинство из которых принадлежат Роспотребнадзору и государственным медицинским учреждениям, добавила Голикова.
"Мы с самого начала стали наращивать тестирование. <...> Это было нужно для того, чтобы максимально выявлять, для того, чтобы профилактировать и предупреждать; чем больше мы выявляем, тем ниже у нас будет и процент летальности, и показатели смертности в будущем. <...> Каждый регион развивал ситуацию с тестированием: чем больше регион тестирует, тем лучше у него ситуация", — отметила она.
По последним данным, в России число заболевших COVID-19 за весь период превысило 308 тысяч. Более 85 тысяч пациентов выздоровели, 2972 умерли. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,7 миллиона человек, порядка 320 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.