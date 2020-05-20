Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

"В воскресенье практически такая же погода, но, я считаю, что облаков будет чуть меньше, поэтому дневная температура у нас будет повыше, ночь такая же останется, где-то порядка плюс 5 - плюс 7 градусов, а дневная температура будет где-то около 14 градусов", - отметила синоптик.