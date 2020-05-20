Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Прохладная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, который ожидается в первой половине дня, часов до 10, и во второй половине дня. Температура минимальная в Москве будет около 5-7 градусов, по области - от 2 до 7 градусов, максимальная температура в городе 11-13 градусов, по области плюс 8 - плюс 13", - рассказала Позднякова.
По ее словам, ветер ожидается северной четверти, но уже станет потише, чем накануне, 3-8 метров в секунду.
"В воскресенье практически такая же погода, но, я считаю, что облаков будет чуть меньше, поэтому дневная температура у нас будет повыше, ночь такая же останется, где-то порядка плюс 5 - плюс 7 градусов, а дневная температура будет где-то около 14 градусов", - отметила синоптик.
По словам метеоролога, намечается тенденция, что в последующие дни температура начнет постепенно повышаться и атмосфера будет больше перестраиваться на летние типы циркуляции.