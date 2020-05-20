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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:16
https://ria.ru/20200520/1571716805.html
В Минздраве дали рекомендации переболевшим COVID-19 в легкой форме
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1036x0_80_0_0_3b7a593114fe680e7c4a72b4bde5f76a.jpg
РИА Новости

В Минздраве дали рекомендации переболевшим COVID-19 в легкой форме

11:16 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выздоровевшим пациентам, которые перенесли коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме, надо следить за состоянием здоровья, анализируя определённые показатели, в случае отклонения от нормы - делать ежедневно дыхательные упражнения и периодически проводить ингаляции с минеральной водой, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава, профессора Галину Иванову.
"Тем гражданам, которые перенесли инфекцию в легкой форме или ее течение было незаметным, рекомендуется: контролировать свое состояние, опираясь на показатели сатурации капиллярной крови кислородом (по данным пульсоксиметрии — в норме показатели должны быть 97-99), способность переносить гипоксию (по простым тестам с задержкой дыхания на выдохе — проба Генчи, на вдохе — проба Штанге, в норме у человека, не занимающегося регулярно физической нагрузкой, этот показатель обычно не меньше 30 секунд), упрощенного звукового теста с произнесением цифр на спокойном продолжительном выдохе (чем больше счет, тем лучше показатель, в норме не менее 30), подвижности грудной клетки",- сказала Иванова, слова которой приводятся в сообщении.
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Она уточнила, если показатели тестов отличаются от нормальных значений, рекомендуется ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, выполнять небольшую аэробную нагрузку не менее 30 минут в день 3 раза в неделю на протяжении 8-12 недель.
"Периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой (Боржоми) с использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора",- подчеркнула Иванова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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