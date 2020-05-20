В Минздраве дали рекомендации переболевшим COVID-19 в легкой форме

"Тем гражданам, которые перенесли инфекцию в легкой форме или ее течение было незаметным, рекомендуется: контролировать свое состояние, опираясь на показатели сатурации капиллярной крови кислородом (по данным пульсоксиметрии — в норме показатели должны быть 97-99), способность переносить гипоксию (по простым тестам с задержкой дыхания на выдохе — проба Генчи, на вдохе — проба Штанге, в норме у человека, не занимающегося регулярно физической нагрузкой, этот показатель обычно не меньше 30 секунд), упрощенного звукового теста с произнесением цифр на спокойном продолжительном выдохе (чем больше счет, тем лучше показатель, в норме не менее 30), подвижности грудной клетки",- сказала Иванова, слова которой приводятся в сообщении.