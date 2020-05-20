Фермерскому хозяйству в Подмосковье предоставят свыше 176 га земли

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 176 гектар земли в Раменском округе Московской области предоставят фермерскому хозяйству под развитие животноводства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Более 176 гектар земли сельскохозяйственного назначения на территории Раменского городского округа будут предоставлены в аренду крестьянскому хозяйству для развития сельского хозяйства. Соответствующее решение о передаче земельного участка, находящегося в собственности Московской области, в аренду принято Минмособлимуществом 18 мая", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По ее словам на переданном участке планируется разместить пастбища для расширяющейся животноводческой фермы, на которой особое внимание планируется уделить разведению овец мясной породы, а также производству и переработке козьего молока.
"В планах КФХ на ближайшие несколько лет - расширить крестьянское хозяйство до 6000 голов. Предоставление земли фермерскому хозяйству реализуется в рамках программы государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства", - добавила министр.