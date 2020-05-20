Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-20T11:14
https://ria.ru/20200520/1571716679.html
Фермерскому хозяйству в Подмосковье предоставят свыше 176 га земли
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141348_0:177:3326:2048_1036x0_80_0_0_239a3ec7b564f6cad137410de3e9acf0.jpg
РИА Новости

Фермерскому хозяйству в Подмосковье предоставят свыше 176 га земли

11:15 20.05.2020
80
© РИА Новости / Илья НаймушинАграрные поля
Аграрные поля
© РИА Новости / Илья Наймушин
Аграрные поля
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 176 гектар земли в Раменском округе Московской области предоставят фермерскому хозяйству под развитие животноводства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Более 176 гектар земли сельскохозяйственного назначения на территории Раменского городского округа будут предоставлены в аренду крестьянскому хозяйству для развития сельского хозяйства. Соответствующее решение о передаче земельного участка, находящегося в собственности Московской области, в аренду принято Минмособлимуществом 18 мая", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
По ее словам на переданном участке планируется разместить пастбища для расширяющейся животноводческой фермы, на которой особое внимание планируется уделить разведению овец мясной породы, а также производству и переработке козьего молока.
Борщевик
18 мая, 17:01Новости Подмосковья
Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком
"В планах КФХ на ближайшие несколько лет - расширить крестьянское хозяйство до 6000 голов. Предоставление земли фермерскому хозяйству реализуется в рамках программы государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства", - добавила министр.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Мусоровоз, сбивший женщину во дворе жилого дома в Балаково
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Жизнь во время режима самоизоляции
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Заседание Совета Федерации РФ
СФ одобрил закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
Вертолет Ми-8
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский назвал Украину бедной страной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
Лента новостейМолния