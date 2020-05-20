YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

Сейчас СМИ пытаются получить объяснения от службы поддержки компании.
"Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга", — сообщает "Крым 24".
Указывается, что все видеосюжеты и выпуски программ будут восстановлены на сайте канала, а телерадиокомпания "Крым" подаст в суд на YouTube.
"В последнее время от таких спонтанных решений американского гиганта страдают многие российские телеканалы, информационные порталы и блогеры. Примечательно, что видеохостинг "объясняет" это довольно смутной формулировкой "за нарушение условий использования YouTube", при этом компания сама не особо любит соблюдать правила", — подчеркивается в сообщении республиканского СМИ.
Так, 11 апреля YouTube удалил ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко из фильма RT, посчитав его недопустимым и не соответствующим правилам, каким именно — не уточнялось. Позже это решение назвали ошибочным и видео восстановили.
11 апреля, 14:25YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT