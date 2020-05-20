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2020-05-20T14:15
https://ria.ru/20200520/1571716657.html
YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571727169_0:0:1819:1023_1036x0_80_0_0_e5511fa18b6c3a111c53aeeb174e97cb.jpg
РИА Новости

YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

11:14 20.05.2020 (обновлено: 14:15 20.05.2020)
15037
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтактеСтудия телеканала "Крым 24"
Студия телеканала Крым 24
© Фото : страница канала "Крым 24" во ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
Сейчас СМИ пытаются получить объяснения от службы поддержки компании.

"Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга", — сообщает "Крым 24".

Указывается, что все видеосюжеты и выпуски программ будут восстановлены на сайте канала, а телерадиокомпания "Крым" подаст в суд на YouTube.
"В последнее время от таких спонтанных решений американского гиганта страдают многие российские телеканалы, информационные порталы и блогеры. Примечательно, что видеохостинг "объясняет" это довольно смутной формулировкой "за нарушение условий использования YouTube", при этом компания сама не особо любит соблюдать правила", — подчеркивается в сообщении республиканского СМИ.
Так, 11 апреля YouTube удалил ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко из фильма RT, посчитав его недопустимым и не соответствующим правилам, каким именно — не уточнялось. Позже это решение назвали ошибочным и видео восстановили.
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
11 апреля, 14:25
YouTube удалил ролик с интервью Проценко из фильма RT
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МедиавойныОбществоYouTubeВ мире
Популярные комментарии
Американцы гадят по мелочам. В этом вся их сущность.
20 мая, 12:39
Арсений Новиков
194411118
Ну это же штатовский сервис. Что захотят, то и будут делать... Пора раскручивать свои собственные сервисы. Яндекс, у вас есть ресурсы это сделать...
20 мая, 13:09
Александр Иванов
1901110012
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