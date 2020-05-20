YouTube удалил аккаунты каналов "Крым 24", Anna News и News-Front

"Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тысяч подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга", — сообщает "Крым 24".