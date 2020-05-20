В России создали 526 обсерваторов из-за коронавируса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В регионах России предусмотрено создание 526 обсерваторов в связи с коронавирусом, на сегодняшний день развернуто 314, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Для здоровых людей, которые не имеют возможности изолированного проживания, в регионах предусмотрено создание 526 обсерваторов более чем на 50 тысяч мест. На сегодняшний день развернуто 314, там размещено более 16 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.