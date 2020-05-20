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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:33
https://ria.ru/20200520/1571716514.html
В России создали 526 обсерваторов из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

В России создали 526 обсерваторов из-за коронавируса

11:12 20.05.2020 (обновлено: 11:33 20.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В регионах России предусмотрено создание 526 обсерваторов в связи с коронавирусом, на сегодняшний день развернуто 314, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Для здоровых людей, которые не имеют возможности изолированного проживания, в регионах предусмотрено создание 526 обсерваторов более чем на 50 тысяч мест. На сегодняшний день развернуто 314, там размещено более 16 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на правчасе в Совете Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваОбществоЭкономика
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