СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье

"Девятнадцатого мая <…> от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия", —говорится в сообщении.