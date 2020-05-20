СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК России.
"Девятнадцатого мая <…> от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия", —говорится в сообщении.
Установлено, что вертолет Ми-8 под управлением экипажа в составе трех человек выполнил взлет с аэродрома Клин. В 19:59 экипаж вертолета перестал выходить на связь. В результате поисковых мероприятий вертолет Ми-8 обнаружен на земле, экипаж погиб.
В настоящее время изъяты бортовые самописцы вертолета, произведен осмотр погибших с назначением судмедэкспертиз. Организованы детальный осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Ведется работа по поиску очевидцев аварии.
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