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2020-05-20T18:25
https://ria.ru/20200520/1571716379.html
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
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РИА Новости

СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье

11:10 20.05.2020 (обновлено: 18:25 20.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК России.

"Девятнадцатого мая <…> от командира войсковой части 04775 поступило сообщение о крушении в районе озера Удельное городского округа Клин Московской области вертолета Ми-8. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия", —говорится в сообщении.

Установлено, что вертолет Ми-8 под управлением экипажа в составе трех человек выполнил взлет с аэродрома Клин. В 19:59 экипаж вертолета перестал выходить на связь. В результате поисковых мероприятий вертолет Ми-8 обнаружен на земле, экипаж погиб.
В настоящее время изъяты бортовые самописцы вертолета, произведен осмотр погибших с назначением судмедэкспертиз. Организованы детальный осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Ведется работа по поиску очевидцев аварии.
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Вертолет Ми-8Т. Технические характеристики
1101502
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Ми-8Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)КлинПроисшествия
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