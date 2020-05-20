В Нижегородской области умерли четыре пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Число умерших от Число умерших от коронавируса Нижегородской области увеличилось до 49, за сутки погибли 4 пациента, количество больных превысило 7,2 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 мая в Нижегородской области подтверждены еще 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7209 человек. Выздоровели и выписаны 1653 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме, более 1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.

По данным на 20 мая, 158 134 человека сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5284 человека.

Нижегородская область, в которой проживают 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.