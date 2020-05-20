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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:08
https://ria.ru/20200520/1571716187.html
В Нижегородской области умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли четыре пациента с коронавирусом

11:08 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 49, за сутки погибли 4 пациента, количество больных превысило 7,2 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 20 мая в Нижегородской области подтверждены еще 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 7209 человек. Выздоровели и выписаны 1653 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме, более 1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.
По данным на 20 мая, 158 134 человека сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5284 человека.
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Нижегородская область, в которой проживают 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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