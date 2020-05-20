Песков рассказал о лечении от COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, пока остается в больнице.
"Нет еще (не выписали). Лечусь", - сказал Песков РИА Новости.
О положительном тесте на коронавирус пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости 12 мая. Он рассказал, что находится в больнице под наблюдением медиков.
Позже в интервью изданию "Коммерсант" Песков отметил, что первые симптомы болезни появились у него, когда он был на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. После двух-трех дней дома Песков сделал компьютерную томографию, которая выявила двустороннюю пневмонию. Вместе с супругой Татьяной Навкой, которая также заболела коронавирусом, они госпитализировались в больницу.
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