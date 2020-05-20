МИД Греции осудил сожжение флага Турции в Афинах

В Греции 19 мая отметили 101-ю годовщину геноцида понтийских греков. По разным данным, его жертвами стали более 350 тысяч человек. Во время памятных мероприятий в центре Афин на площади Синтагма перед парламентом Греции был сожжен турецкий флаг.