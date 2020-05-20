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2020-05-20T11:04
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МИД Греции осудил сожжение флага Турции в Афинах
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РИА Новости

МИД Греции осудил сожжение флага Турции в Афинах

11:03 20.05.2020 (обновлено: 11:04 20.05.2020)
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© Официальный сайт Министерства иностранных дел ГрецииМинистерство иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции
© Официальный сайт Министерства иностранных дел Греции
Министерство иностранных дел Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции осудило сожжение национального флага Турции в Афинах.
В Греции 19 мая отметили 101-ю годовщину геноцида понтийских греков. По разным данным, его жертвами стали более 350 тысяч человек. Во время памятных мероприятий в центре Афин на площади Синтагма перед парламентом Греции был сожжен турецкий флаг.
"Греция самым категорическим образом осуждает любые действия по оскорблению национального символа любой страны и в данном случае Турции. Подобные действия противоречат культуре и традициям греческого народа", - говорится в сообщении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.
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