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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:01
https://ria.ru/20200520/1571715830.html
В Ростовской области умерли еще два пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умерли еще два пациента с COVID-19

11:01 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Еще два человека с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Ростовской области за последние сутки, число погибших выросло до 33, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора на 20 мая, в регионе зарегистрировано 2784 случая заболевания коронавирусом, в том числе 139 за минувшие сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 66,2. Коэффициент распространения инфекции составил 1,29.
"За последние сутки скончались два человека с COVID-19. Это 73-летний житель Аксайского района и 68-летний ростовчанин, у обоих в анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами новой коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 33 человека", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 21 человек.
За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
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