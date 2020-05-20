В Ростовской области умерли еще два пациента с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая – РИА Новости. Еще два человека с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Ростовской области за последние сутки, число погибших выросло до 33, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора на 20 мая, в регионе зарегистрировано 2784 случая заболевания коронавирусом, в том числе 139 за минувшие сутки. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 66,2. Коэффициент распространения инфекции составил 1,29.
"За последние сутки скончались два человека с COVID-19. Это 73-летний житель Аксайского района и 68-летний ростовчанин, у обоих в анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами новой коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 33 человека", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 21 человек.
За весь период эпидемии в области выздоровели 989 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.