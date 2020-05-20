В Ростовской области умерли еще два пациента с COVID-19

"За последние сутки скончались два человека с COVID-19. Это 73-летний житель Аксайского района и 68-летний ростовчанин, у обоих в анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами новой коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 33 человека", - говорится в сообщении. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 21 человек.