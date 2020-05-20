ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе

Он отметил, что с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней обстрелов погиб один мирный житель, еще 11, в том числе пятеро детей, получили ранения.

"Донецкая народная республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки", — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что вместо разбирательств и привлечения виновных к ответственности представители Киева в контактной группе отказываются от подписания конкретных мер контроля прекращения огня, а также от прямого взаимодействия, которое позволило бы снизить напряженность на линии соприкосновения.

Он подчеркнул, что уже отдал все необходимые указания по повышению боеготовности.