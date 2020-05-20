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2020-05-20T12:32
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ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе
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РИА Новости

ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе

11:00 20.05.2020 (обновлено: 12:32 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что распорядился повысить боеготовность подразделений из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Он отметил, что с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. За 19 дней обстрелов погиб один мирный житель, еще 11, в том числе пятеро детей, получили ранения.
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"Донецкая народная республика готова к прямому конструктивному диалогу с полномочными представителями Киева, как и к добросовестному выполнению совместных договоренностей в случае такого же добросовестного выполнения этих договоренностей Киевом. Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане: на нашей территории снова ранена женщина — мирная жительница Еленовки", — заявил Пушилин.
Глава ДНР отметил, что вместо разбирательств и привлечения виновных к ответственности представители Киева в контактной группе отказываются от подписания конкретных мер контроля прекращения огня, а также от прямого взаимодействия, которое позволило бы снизить напряженность на линии соприкосновения.
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Он подчеркнул, что уже отдал все необходимые указания по повышению боеготовности.
Кроме того, Пушилин призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений — Россию, Францию и Германию — убедить руководство Украины не допустить эскалации конфликта и прекратить провокации как на линии соприкосновения, так и на переговорах в Минске.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
16311326
Обсудить 8
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Популярные комментарии
Мне вот интересно почему они в наступление не идут а только обороняются? Все равно никто никакие соглашения не соблюдает
20 мая, 11:52
ДАДмитрий Абрамов
1122103
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