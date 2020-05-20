Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:00
https://ria.ru/20200520/1571715718.html
В Свердловской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умер восьмой пациент с коронавирусом

11:00 20.05.2020
823
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении. Ранее было известно о семи летальных случаях в регионе.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
За сутки в регионе лабораторно подтвердили еще 135 случаев заражения коронавирусом, среди них жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила.
Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, отмечает штаб.
Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
За сутки выписано 73 пациента. Всего больницы покинуло уже 890 человек, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИрбитСвердловская областьКрасноуральскКачканар
Рекомендуем
Врачи и пациенты с COVID-19
В Свердловской области выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Свердловской области принудительно госпитализировали женщину с COVID-19
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Пожар в здании в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Медицинские работники
В Ростовской области умерли еще два пациента с COVID-19
Медицинский работник
Эксперт: текущая статистика по COVID-19 в России еще требует самоизоляции
Магазин сети Красное и Белое в Москве
В екатеринбургских магазинах "Красное & белое" выявили нарушения
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
Лента новостейМолния