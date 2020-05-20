В Свердловской области умер восьмой пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении. Ранее было известно о семи летальных случаях в регионе.
За сутки в регионе лабораторно подтвердили еще 135 случаев заражения коронавирусом, среди них жители Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила.
Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, отмечает штаб.
Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.
За сутки выписано 73 пациента. Всего больницы покинуло уже 890 человек, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.