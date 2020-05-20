В Свердловской области умер восьмой пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Восьмой пациент с Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области , сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с COVID-19", - говорится в сообщении. Ранее было известно о семи летальных случаях в регионе.

Всего в Свердловской области зафиксировано 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, отмечает штаб.

Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За сутки выписано 73 пациента. Всего больницы покинуло уже 890 человек, уточняет штаб.