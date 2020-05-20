Эксперт: текущая статистика по COVID-19 в России еще требует самоизоляции

Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в Москве и России по данным на 20 мая впервые больше числа новых случаев. Прирост заболевших COVID-19 опустился ниже 9 тысяч и составил 8 764. Прирост новых случаев в Москве впервые с 29 апреля ниже 3 тысяч (2699). При этом за сутки по стране выписаны рекордные 9 262 человека, из них в Москве - 5440.