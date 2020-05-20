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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:56
https://ria.ru/20200520/1571715350.html
Эксперт: текущая статистика по COVID-19 в России еще требует самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

Эксперт: текущая статистика по COVID-19 в России еще требует самоизоляции

10:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Постепенное снижение числа новых выявленных случаев коронавируса в сутки в России и Москве не могут не радовать, однако этих показателей все еще недостаточно, чтобы снимать ограничительные меры и открывать торговые центры, кафе и салоны красоты, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог профессор Анатолий Альтштейн.
Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в Москве и России по данным на 20 мая впервые больше числа новых случаев. Прирост заболевших COVID-19 опустился ниже 9 тысяч и составил 8 764. Прирост новых случаев в Москве впервые с 29 апреля ниже 3 тысяч (2699). При этом за сутки по стране выписаны рекордные 9 262 человека, из них в Москве - 5440.
"Это, очевидно, спад. Это предсказывалось, этот спад, но это еще далеко не конец эпидемии. Могут быть небольшие подъемы и новые спады. Пока все продолжается. Но такие цифры - положительная тенденция. Чтобы говорить о конце эпидемии, должно спуститься до сотен новых случаев в день", - утверждает Альтштейн.
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Отвечая на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ожидать снятия ограничительных мер и открытия торговых центров, кафе и салонов красоты, вирусолог посоветовал прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора.
"Постепенно у нас тоже все будет открываться. Но у нас все-таки пока довольно высокие цифры для этого", - считает Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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