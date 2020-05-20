СК в Тюмени организовал проверку информации о невыплатах надбавок медикам

"На сайте одного из городских порталов опубликована статья о том, что один из тюменских врачей-терапевтов получил за апрель надбавку 680 рублей, а за май – 800 рублей вместо надбавки в виде 80% среднемесячного дохода (около 30 тысяч рублей). Кроме того, медицинская сестра Областной клинической больницы №2 таких выплат вообще не получила. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данным фактам организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.