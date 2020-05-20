СК в Тюмени организовал проверку информации о невыплатах надбавок медикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Следствие в Тюмени организовало проверку по информации о невыплате надбавок медикам за работу с больными коронавирусом, сообщает в среду СУСК по области.
"На сайте одного из городских порталов опубликована статья о том, что один из тюменских врачей-терапевтов получил за апрель надбавку 680 рублей, а за май – 800 рублей вместо надбавки в виде 80% среднемесячного дохода (около 30 тысяч рублей). Кроме того, медицинская сестра Областной клинической больницы №2 таких выплат вообще не получила. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данным фактам организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В рамках проверки следователи примут меры к незамедлительному погашению задолженности, изучат финансовую и другую документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств. Также будут опрошены должностные лица, ответственные за производство выплат, уточняет СУСК.
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что тюменские следователи начали проверку после того, как медики скорой помощи в Ялуторовске не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
Оперативный штаб региона сообщал, что все медработники, которые задействованы в оказании помощи пациентам с коронавирусом, получили положенные им выплаты, за апрель их получили2 973 работника медицинских организаций, общие расходы составили 108,7 миллиона рублей.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Кроме того, с 17 марта аналогичные стимулирующие выплаты осуществляются и из бюджета Ульяновской области. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.