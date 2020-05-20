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2020-05-20T10:50
https://ria.ru/20200520/1571714934.html
Эксперт назвал улучшение отношений с Россией идеей фикс Трампа
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РИА Новости

Эксперт назвал улучшение отношений с Россией идеей фикс Трампа

10:50 20.05.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможное улучшение отношений США и России остается идеей фикс американского президента Дональда Трампа, считает российский эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Накануне Трамп заявил, что постоянные попытки демократов обвинять всех оппонентов в связях с Россией являются признаком психических отклонений.
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"Медленно, но верно, короткими перебежками, Трамп начал контрнаступление (на оппонентов - ред.). Для него сегодня важно доказать и несостоятельность ФБР, и несостоятельность комиссии (спецпрокурора) Мюллера как таковой. Это самое главное с точки зрения конечных вещей этой стратегии. Для Трампа, по всей видимости, формирование каких-то российско-американских отношений в случае, если ему удастся продлить мандат на второй срок, по прежнему остается приоритетом", - сказал Васильев РИА Новости.
"Ему помешали в эти четыре года. И хотя на сегодня очень трудно понять, какой смысл администрацией (Трампа) вкладывается в эти американо-российские отношения, их нормализацию, эти намерения на улучшение отношений до тех пор, пока Трамп находится у власти в Белом доме, остаются. Эта идея фикс Трампа, что надо поладить с Россией и надо поладить с ее президентом - она где-то остается. То, что называется "за скобкой", "на полях", "два пишем, три в уме" - мы для себя должны составить", - считает эксперт.
Он отметил также, что Трамп поддерживает людей своей команды и сторонников из числа республиканцев, которые становились объектами нападок демократов за "связи с Россией".
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"Трамп - человек слова, он имеет свою бизнес-этику, и тех людей, которые на него работали, ему помогали, не забывает", - пояснил эксперт.
В октябре экс-кандидат на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон назвала Тутси Габбард, которая участвовала в гонке кандидатов на пост президента США от Демократической партии, "любимым кандидатом русских", а кандидата-2016 от Зеленой партии Джилл Стайн - "агентом русских". Оба кандидата выразили возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее "разжигательницей войны и олицетворением коррупции".
Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне заслушает 16 июля возражения против снятия минюстом США обвинений в лжесвидетельстве с Майкла Флинна.
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Министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в суде в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины. Были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой, по мнению Трампа, следовало, что агенты сознательно пытались вывести его на ложные показания.
Флинн был назначен советником Трампа в январе 2017 года. ФБР на тот момент вело против него расследование о "сговоре с Россией", которое минюст собирался закрыть за отсутствием компрометирующих Флинна данных. Однако сотрудники ФБР решили провести расследование контактов Флинна с бывшим тогда послом РФ в США Сергеем Кисляком. В начале февраля 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку в связи с тем, что "неверно информировал" администрацию об этих беседах.
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Дело против Флинна было одно из основных составляющих "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллер. По результатам расследования Мюллер обвинил ряд российских граждан во вмешательстве в выборы в США с подачи властей РФ (Кремль это опроверг). Аналогичное дело против российской компании "Конкорд менеджмент" развалилось в суде, поскольку прокуроры оказались не готовы делиться с ответчиками доказательной базой по делу. Также Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, который был на протяжении более чем двух лет главной новостью в СМИ США и который опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
Также ранее стало известно, что комитет сената США по судебным вопросам в июне начнет проводить слушания о ходе расследования ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа.
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РоссияДональд ТрампСШАВ мире
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