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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:05
https://ria.ru/20200520/1571714303.html
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571501578_32:0:2556:1420_1036x0_80_0_0_4701238499b99037c717fd94e5fa2c4c.jpg
РИА Новости

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

10:39 20.05.2020 (обновлено: 11:05 20.05.2020)
300704
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
Суточный прирост новых случаев коронавируса в столице составил 2 699 человек, по стране – 8 764. Выздоровели 5 440 по Москве (эти данные ранее озвучила заммэра Анастасия Ракова) и 9 262 больных по России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Вчера выздоровевших в Москве было 1423 человек, сегодня 5440... Афигенная статистика. Что за новое чудодейственное лекарство изобрели? "Волшебный пендель" для больных? Манипуляция со статистикой абсолютно очевидна и просто чудовищна.
20 мая, 11:41
Евгений Стриженов
51731255
Абсолютно очевидно, что выздоровление человека от болезни - это не то же самое, что производство детали на станке с ЧПУ. Время выздоровления может очень сильно отличаться. Вот обратный пример: 11 мая в Москве выздоровело 4 032 человек, а 12 - 1820 - "чудовищная манипуляция"... в другую сторону :)
20 мая, 13:26
ВВольдемар
7471005
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