В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
Суточный прирост новых случаев коронавируса в столице составил 2 699 человек, по стране – 8 764. Выздоровели 5 440 по Москве (эти данные ранее озвучила заммэра Анастасия Ракова) и 9 262 больных по России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.