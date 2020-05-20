В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 20 мая. Всего на лечении: 1276, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1213, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 833, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 73. В ОРИТ: 149. На ИВЛ: 58", - написал он в Facebook.