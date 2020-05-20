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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:36
https://ria.ru/20200520/1571714106.html
В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19

10:36 20.05.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Свыше 830 пациентов лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 20 мая. Всего на лечении: 1276, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1213, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 833, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 73. В ОРИТ: 149. На ИВЛ: 58", - написал он в Facebook.

Главврач также сообщил, что за сутки выписаны 176 человек, а поступили - 123.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваМоскваОбщество
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