В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании

© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области Пожар в здании в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном старинном здании на пешеходной улице в центре Пожар произошел в двухэтажном старинном здании на пешеходной улице в центре Екатеринбурга , сообщает региональный главк МЧС

По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре в здании по адресу улица Вайнера, 16а поступило в 8.25 мск.

"По предварительной информации очаг пожара находился на первом этаже здания в подсобном помещении и по пустотам распространился на второй этаж. В здании сильное задымление. Работает три звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарной техники, около 50 человек личного состава. Подчеркивается, что на момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет.