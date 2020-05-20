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2020-05-20T10:44
https://ria.ru/20200520/1571713288.html
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании
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РИА Новости

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании

10:23 20.05.2020 (обновлено: 10:44 20.05.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Свердловской областиПожар в здании в центре Екатеринбурга
Пожар в здании в центре Екатеринбурга
© Фото : ГУМЧС России по Свердловской области
Пожар в здании в центре Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Пожар произошел в двухэтажном старинном здании на пешеходной улице в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС.
По данным спасательного ведомства, сообщение о пожаре в здании по адресу улица Вайнера, 16а поступило в 8.25 мск.
"По предварительной информации очаг пожара находился на первом этаже здания в подсобном помещении и по пустотам распространился на второй этаж. В здании сильное задымление. Работает три звена газодымозащитной службы", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарной техники, около 50 человек личного состава. Подчеркивается, что на момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что из-за пустотных перекрытий существует угроза распространения огня. При этом здание, в котором произошло возгорание, примыкает к дому купцов Дмитриевых-Агафуровых, построенному в 1886 году и включенному в список объектов культурного наследия Екатеринбурга.
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