Матвиенко сдала тест на коронавирус

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в очередной раз сдала тест на коронавирус, результат отрицательный.
"Я накануне сдала тест на коронавирус, он отрицательный", — сказала парламентарий на пленарном заседании палаты в среду.
Она также поблагодарила коллег за соблюдение "масочно-перчаточного режима".
Около половины сенаторов пришли на заседание Совфеда в масках, в президиуме без защитной маски находится только Матвиенко и вице-спикер СФ Андрей Турчак.
"У меня единственной исключение, я веду заседание", — объяснила Матвиенко отсутствие у нее медицинской маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф