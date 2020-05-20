Россия передала в дар монастырю РПЦ в Белоруссии 12 колоколов

Там говорится, что юбилейные торжества в Жировичах были запланированы на 20 мая, но в связи с пандемией коронавируса перенесены на более поздний срок. Предстоящее празднование имеет особое значение для Русской православной церкви, Белорусского экзархата и православных христиан всего мира. В октябре 2019 года митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить Белоруссию в мае этого года для участия в торжествах в Жировичах. Ожидалось, что в мае здесь также пройдет выездное заседание Священного синода Русской православной церкви.