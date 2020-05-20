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Религия и мировоззрение
2020-05-20T12:28
https://ria.ru/20200520/1571713010.html
Россия передала в дар монастырю РПЦ в Белоруссии 12 колоколов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226424_0:264:3153:2038_1036x0_80_0_0_fc3d44cbbe3bba8a67771ba21608b682.jpg
РИА Новости

Россия передала в дар монастырю РПЦ в Белоруссии 12 колоколов

10:17 20.05.2020 (обновлено: 12:28 20.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКолокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани
Колокольня Успенского собора Спасо-Преображенского мужского монастыря города Рязани
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в Белоруссии на свое 500-летие получил 12 колоколов, отлитых в России, сообщила во вторник пресс-служба посольства РФ в республике.
"В Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный монастырь (Гродненская область) доставлены 12 колоколов. Вес самого большого колокола составляет 4200 килограммов. Колокола были отлиты на воронежском "Колокололитейном Заводе Анисимова" в апреле", - говорится в сообщении пресс-службы.
Посольство отмечает, что российская сторона подарила комплект из двенадцати колоколов, временную звонницу и будущую колокольню к 500-летию основания обители и 550-летию со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери. На большом колоколе отлиты слова: "Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".
Согласно сообщению, колокола изготовлены благодаря финансовой поддержке банка ВТБ (Беларусь), правительств Новгородской и Воронежской областей. Их доставку в Белоруссию осуществила компания "Гефест". Расходы по строительству монастырской колокольни возьмет на себя Свердловская область.
"Посольство России откликнулось на обращение наместника Жировичского монастыря архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия и помогло в осуществлении этого замысла в честь юбилейных событий обители", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что юбилейные торжества в Жировичах были запланированы на 20 мая, но в связи с пандемией коронавируса перенесены на более поздний срок. Предстоящее празднование имеет особое значение для Русской православной церкви, Белорусского экзархата и православных христиан всего мира. В октябре 2019 года митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел сообщил в интервью агентству Sputnik Беларусь, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал принципиальное согласие посетить Белоруссию в мае этого года для участия в торжествах в Жировичах. Ожидалось, что в мае здесь также пройдет выездное заседание Священного синода Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеВТББелоруссияНовгородская область
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