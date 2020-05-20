СК начал проверку после обрушения в доме в Энгельсе

"Проводится доследственная проверка по факту обрушения лестничного марша в жилом доме... Следователями СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что в доме сначала рухнул лестничный марш, ведущий на третий этаж, под тяжестью упавшей лестницы обрушился также лестничный пролет второго этажа, в результате травмы получила находившаяся в подъезде 36-летняя женщина, ее из-под завалов извлекли спасатели.