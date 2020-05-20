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2020-05-20T10:13
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СК начал проверку после обрушения в доме в Энгельсе
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РИА Новости

СК начал проверку после обрушения в доме в Энгельсе

10:13 20.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
© Фото : МЧС России
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту обрушения двух лестничных пролетов в аварийном четырехэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, где пострадала женщина, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что около 8.00 (7.00 мск) в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение лестничных пролетов между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами. В минздраве области РИА Новости сообщили, что пострадавшая женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данным главка МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Районные власти создали оперативный штаб. Прокуратура начала проверку и уже выяснила, что дом с 2018 года является аварийным.
"Проводится доследственная проверка по факту обрушения лестничного марша в жилом доме... Следователями СК в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что в доме сначала рухнул лестничный марш, ведущий на третий этаж, под тяжестью упавшей лестницы обрушился также лестничный пролет второго этажа, в результате травмы получила находившаяся в подъезде 36-летняя женщина, ее из-под завалов извлекли спасатели.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты
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