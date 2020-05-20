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2020-05-20T10:10
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Возможность оплаты по QR-коду есть у десяти банков-участников СБП
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РИА Новости

Возможность оплаты по QR-коду есть у десяти банков-участников СБП

10:10 20.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек держит смартфон с изображением QR-кода
Человек держит смартфон с изображением QR-кода
© РИА Новости / Нина Зотина
Человек держит смартфон с изображением QR-кода. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду предоставляют 10 банков-участников Системы быстрых платежей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
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По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году.
"Сегодня к СБП подключены порядка 60 банков, включая системно значимые кредитные организации, 10 участников системы уже предоставляют своим клиентам технологию оплаты товаров и услуг по QR-кодам. В настоящее время еще более 180 банков находятся в процессе присоединения к СБП, подключение идет в рабочем режиме и завершить его планируется в установленные сроки", - сказали в НСПК.
Сроки подключения участника к системе зависят от того, как выстроены технологические и бизнес-процессы в конкретном банке.
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РоссияСистема быстрых платежей (СБП)ТехнологииЭкономика
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