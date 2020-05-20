Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T10:09
https://ria.ru/20200520/1571712469.html
Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости

Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи

10:09 20.05.2020
2438
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва поддерживает любую инициативу, призванную остановить кровопролитие в Ливии, заявил РИА Новости источник в МИД РФ об отводе сил Халифы Хафтара от Триполи.
Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара в ночь на среду решила отвести свои подразделения на 2-3 километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
Вид города Триполи, Ливия
9 мая, 01:05
Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
В ЛНА рассчитывают, что Правительство нацсогласия "последует этому примеру" и отведет свои подразделения в среду с 12:00.
"Мы все время призываем к прекращению боевых действий, к гуманитарной паузе в связи с Рамаданом, были соответствующие инициативы, в том числе Хафтара. Мы ,конечно, поддержим любую инициативу, которая призвана к тому, чтобы прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, конечно", - сказал собеседник РИА Новости, комментируя действия Хафтара.
постпред России при ООН Василий Небензя
19 мая, 22:21
Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии
По его словам, Москва ожидает, что все стороны конфликта в Ливии прекратят боевые действия, хотя бы на время праздника окончания Рамадана.
"Мы призываем, чтобы все, кто принимает боевые действия, прекратили военную активность и перевели ситуацию в русло политического процесса", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва ответного шага от ПНС.
740006
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Британия намерена продолжать играть ключевую роль в ГА ООН
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
постпред России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил доклад экспертов ООН о "наемниках из России" в Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Руины древнего города Афамия
Боевики в сирийской Афамии заставляли учителей преподавать экстремизм
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Столкновения между палестинцами и израильтянами
Эксперт оценил решение Палестины по договоренностям с США и Израилем
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
Пелоси возмутили планы Белого дома бесплатно передать России аппараты ИВЛ
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен назвал причины отмены встречи конституционного комитета Сирии
Американский истребитель F-35A Lightning II
Во Флориде разбился истребитель F-35A
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Лента новостейМолния