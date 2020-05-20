Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи

"Мы все время призываем к прекращению боевых действий, к гуманитарной паузе в связи с Рамаданом, были соответствующие инициативы, в том числе Хафтара. Мы ,конечно, поддержим любую инициативу, которая призвана к тому, чтобы прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, конечно", - сказал собеседник РИА Новости, комментируя действия Хафтара.