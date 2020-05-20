Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва поддерживает любую инициативу, призванную остановить кровопролитие в Ливии, заявил РИА Новости источник в МИД РФ об отводе сил Халифы Хафтара от Триполи.
Ливийская национальная армия (ЛНА) Хафтара в ночь на среду решила отвести свои подразделения на 2-3 километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
В ЛНА рассчитывают, что Правительство нацсогласия "последует этому примеру" и отведет свои подразделения в среду с 12:00.
"Мы все время призываем к прекращению боевых действий, к гуманитарной паузе в связи с Рамаданом, были соответствующие инициативы, в том числе Хафтара. Мы ,конечно, поддержим любую инициативу, которая призвана к тому, чтобы прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров, конечно", - сказал собеседник РИА Новости, комментируя действия Хафтара.
По его словам, Москва ожидает, что все стороны конфликта в Ливии прекратят боевые действия, хотя бы на время праздника окончания Рамадана.
"Мы призываем, чтобы все, кто принимает боевые действия, прекратили военную активность и перевели ситуацию в русло политического процесса", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли Москва ответного шага от ПНС.