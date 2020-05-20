В Кубинке более 600 военных медиков будут лечить больных COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 600 военных медиков планируется задействовать для лечения больных коронавирусной инфекцией в подмосковной Кубинке, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Минобороны РФ на фондах конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке совместно с правительством Московской области создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест. Для функционирования центра привлечено более 600 военных специалистов-медиков", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что для лечения больных COVID-19 задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии имени Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов. К этой работе на добровольной основе также привлечены курсанты выпускных курсов академии.
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