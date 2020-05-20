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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:04
https://ria.ru/20200520/1571712256.html
В Кубинке более 600 военных медиков будут лечить больных COVID-19
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РИА Новости

В Кубинке более 600 военных медиков будут лечить больных COVID-19

10:04 20.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 600 военных медиков планируется задействовать для лечения больных коронавирусной инфекцией в подмосковной Кубинке, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Минобороны РФ на фондах конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке совместно с правительством Московской области создан временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест. Для функционирования центра привлечено более 600 военных специалистов-медиков", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Отмечается, что для лечения больных COVID-19 задействованы врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии имени Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов. К этой работе на добровольной основе также привлечены курсанты выпускных курсов академии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВоенно-медицинская академия имени КироваМосковская область (Подмосковье)Кубинка
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