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2020-05-20T10:10
https://ria.ru/20200520/1571712155.html
Банки с универсальной лицензией попросили отсрочить подключение к СБП
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РИА Новости

Банки с универсальной лицензией попросили отсрочить подключение к СБП

10:02 20.05.2020 (обновлено: 10:10 20.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банки с универсальной лицензией на фоне ситуации с коронавирусом попросили ЦБ РФ о переносе срока обязательного подключения к Системе быстрых платежей с 1 октября 2020 года на 1 октября 2021 года, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году.
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"Кредитные организации просят рассмотреть возможность переноса срока обязательного обеспечения возможности для своих клиентов делать переводы через СБП на 1 октября 2021 года. К этому времени кредитные организации надеются вернуться к нормальному режиму работы и преодолеть последствия пандемии COVID-19", - сказано в письме ассоциации.
Банки с универсальной лицензией, особенно малые и средние, сообщают в АБР о сложностях, возникающих при присоединении к СБП на фоне коронавируса. По оценкам банков, прямые затраты на подключение к системе могут составить минимум от 3 до 5 миллионов рублей, а в некоторых случаях, при закупке дополнительного оборудования, превосходить 10 миллионов рублей.
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"В условиях снижения потребительского спроса, уменьшения транзакционной активности, вступившего в действие законодательства о "кредитных каникулах" и повышенной волатильности на финансовом рынке многие небольшие кредитные организации оптимизируют свои бюджеты и переходят в режим экономии, в том числе в первую очередь направляют дополнительные средства на реструктуризацию выданных клиентам кредитов", - обращают внимание авторы письма.
Кроме того, установка оборудования и настройка программного обеспечения требуют очного присутствия сотрудников, что на фоне распространения инфекции создает дополнительные риски заражения.
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Распространение нового коронавирусаСистема быстрых платежей (СБП)Ассоциация российских банковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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