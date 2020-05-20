Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:01
https://ria.ru/20200520/1571712125.html
Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571656013_0:154:3122:1911_1036x0_80_0_0_65bd19e8c2acfe503172e0dfce0c108d.jpg
РИА Новости

Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта

10:01 20.05.2020
379
© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 11 по 17 мая снизился на 3,8 пункта - до 85,3 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе эксперты зафиксировали рост среднего чека при покупке туалетной бумаги (на 1,9%, до 54 рублей) и гречки (на 1,2%, до 85 рублей), средний чек при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне - 97 рублей. По остальным товарам в составе набора он снизился, сильнее всего - на медицинские маски (на 20,2%, до 198 рублей). Далее следуют лимоны (на 6,5%, до 86 рублей), кусковое мыло (на 1,5%, до 67 рублей) и антисептики (на 1,4%, до 417 рублей).
Руки ребенка и матери
16 мая, 17:45Распространение нового коронавируса
Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски. "Средний чек такого набора за неделю 11-17 мая составил 1004 рубля, в то время как неделей ранее был 1065 рублей. Снижение среднего чека за неделю составило 5,7% (на 61 рубль). При этом средний рост объемов продаж за неделю – 13%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
Это связано с тем, что из-за снятия ряда ограничений россияне увеличили частоту походов в магазины и число покупок, пояснили эксперты. На прошлой неделе был особенно заметным спрос на перчатки и маски, ведь во многих регионах они теперь обязательны в общественных местах.
За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего выросли продажи перчаток - в денежном выражении на 48%. Далее идут гречка (на 12%), туалетная бумага (на 11%), кусковое мыло (на 10%), медицинские маски (на 7%) и антисептики (на 2%). А вот продажи лимонов снизились - на 1%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Рекомендуем
Валентина Матвиенко
Матвиенко сдала тест на коронавирус
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки 5440 пациентов вылечились от COVID-19
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире
Машина скорой медицинской помощи
В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы
В России за сутки коронавирус выявили у 8764 человек
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
В Дивеевском монастыре рассказали о состоянии заболевших COVID-19
Работа российских военных медиков во время пандемии коронавируса
В Кубинке более 600 военных медиков будут лечить больных COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник прокомментировал решение Хафтара об отводе сил от Триполи
Здание Центрального банка РФ
Банки с универсальной лицензией попросили отсрочить подключение к СБП
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Коронавирус подтвердили у 160 пациентов в Коммунарке
Овсяная каша с фруктами
Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о кашах
Медики и пациенты с коронавирусом
В России за сутки умерли 135 пациентов с COVID-19
Коронавирус
Эксперты объяснили снижение числа новых случаев коронавируса в России
Логотип Сбербанка
Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в Югре
В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
05:43Москалькова: беспроцентные кредиты для компаний нужно закрепить в законе
05:38Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Лента новостейМолния