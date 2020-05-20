Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 11 по 17 мая снизился на 3,8 пункта - до 85,3 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе эксперты зафиксировали рост среднего чека при покупке туалетной бумаги (на 1,9%, до 54 рублей) и гречки (на 1,2%, до 85 рублей), средний чек при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне - 97 рублей. По остальным товарам в составе набора он снизился, сильнее всего - на медицинские маски (на 20,2%, до 198 рублей). Далее следуют лимоны (на 6,5%, до 86 рублей), кусковое мыло (на 1,5%, до 67 рублей) и антисептики (на 1,4%, до 417 рублей).

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски. "Средний чек такого набора за неделю 11-17 мая составил 1004 рубля, в то время как неделей ранее был 1065 рублей. Снижение среднего чека за неделю составило 5,7% (на 61 рубль). При этом средний рост объемов продаж за неделю – 13%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

Это связано с тем, что из-за снятия ряда ограничений россияне увеличили частоту походов в магазины и число покупок, пояснили эксперты. На прошлой неделе был особенно заметным спрос на перчатки и маски, ведь во многих регионах они теперь обязательны в общественных местах.

За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего выросли продажи перчаток - в денежном выражении на 48%. Далее идут гречка (на 12%), туалетная бумага (на 11%), кусковое мыло (на 10%), медицинские маски (на 7%) и антисептики (на 2%). А вот продажи лимонов снизились - на 1%.