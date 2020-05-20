В ФНПР назвали пособие по безработице в 4,5 тысячи рублей недостаточным

"По сравнению с тем уровнем, который сейчас, <…> примерно 800 рублей, конечно, это существенное увеличение, примерно в пять раз. Но с точки зрения тех расходов, которые осуществляет любой человек..., мы все прекрасно знаем, что это деньги, которые тратятся за один или несколько походов в магазин. Конечно, это больше, чем есть сейчас, но этого явно недостаточно для того, чтобы осуществлять даже минимальные расходы", - сказал Шершуков.