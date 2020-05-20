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2020-05-20T09:56
https://ria.ru/20200520/1571711887.html
В ФНПР назвали пособие по безработице в 4,5 тысячи рублей недостаточным
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РИА Новости

В ФНПР назвали пособие по безработице в 4,5 тысячи рублей недостаточным

09:56 20.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сайт общероссийского центра занятости. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Возможное увеличение минимального размера пособия по безработице в РФ до 4,5 тысячи рублей выглядит существенным, но этой суммы все равно недостаточно, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на план по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство, сообщила, что в России планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей.
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"По сравнению с тем уровнем, который сейчас, <…> примерно 800 рублей, конечно, это существенное увеличение, примерно в пять раз. Но с точки зрения тех расходов, которые осуществляет любой человек..., мы все прекрасно знаем, что это деньги, которые тратятся за один или несколько походов в магазин. Конечно, это больше, чем есть сейчас, но этого явно недостаточно для того, чтобы осуществлять даже минимальные расходы", - сказал Шершуков.
Он отметил, что даже уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) является уровнем "физиологического выживания", нижняя граница пособия должна быть хотя бы равна ему.
"В рамках режима неохотного расставания с деньгами, которое осуществляет министерство финансов, нужно исходить из принципа: хватай деньги и беги. Но если мы говорим серьезно по поводу тех денег, которые требуются безработным, то, конечно, это должны быть суммы больше этой нижней планки в несколько раз", - добавил Шершуков.
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РоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииБезработицаОбщество
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