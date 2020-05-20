Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире

Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство обороны США считает, что есть риск еще одной вспышки COVID-19 в мире, поскольку эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года, пишет издание Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.

"Сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19", — говорится в материале, подготовленный для главы Пентагона Марка Эспера его помощником.

Издание отмечает, что, по словам представителя ведомства, документ уже устарел, однако н отказался предоставить дополнительную информацию. Кроме того, источник СМИ в ведомстве добавил, что записку не публиковали официально и в нее еще могут внести изменения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной против коронавируса идет "очень хорошо": американские власти рассчитывают получить препарат в конце года или даже раньше. Лекарства от COVID-19 в США будут развозить военные.

Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты , на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.