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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:38
https://ria.ru/20200520/1571711851.html
Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире

09:55 20.05.2020 (обновлено: 10:38 20.05.2020)
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство обороны США считает, что есть риск еще одной вспышки COVID-19 в мире, поскольку эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года, пишет издание Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.
"Сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19", — говорится в материале, подготовленный для главы Пентагона Марка Эспера его помощником.
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Издание отмечает, что, по словам представителя ведомства, документ уже устарел, однако н отказался предоставить дополнительную информацию. Кроме того, источник СМИ в ведомстве добавил, что записку не публиковали официально и в нее еще могут внести изменения.
Ранее Дональд Трамп заявил, что работа над вакциной против коронавируса идет "очень хорошо": американские власти рассчитывают получить препарат в конце года или даже раньше. Лекарства от COVID-19 в США будут развозить военные.
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Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились минимум 4,6 миллиона человек, порядка 318 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампМинистерство обороны СШАВОЗСШАВ мире
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