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2020-05-20T09:55
https://ria.ru/20200520/1571711801.html
В британских вузах рассказали о мерах по борьбе с домогательствами
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РИА Новости

В британских вузах рассказали о мерах по борьбе с домогательствами

09:55 20.05.2020
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© Depositphotos / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет
© Depositphotos / Arsty
ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британские университеты предпринимают шаги по борьбе с харассментом, но многое еще предстоит сделать, заявила РИА Новости представитель UK Universities – объединения, в которое входят 137 университетов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Оксфордский профессор, поговоривший с РИА Новости на основе анонимности, назвал вопрос харассмента "минным полем".
Ранее сообщалось, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и "харассмента" в университетской среде. Авторы требуют создать в МГУ механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Они настаивают на создании отдельного регламента, закрепляющего принципы общения преподавателей и студентов, в частности запрет на романтическую связь, пока преподаватель и студент находятся в рамках иерархических отношений, запрет "харассмента", соблюдение этики делового общения. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководство филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".
После этого профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил об уходе из университета в связи с публикациями СМИ о домогательствах в учебном заведении, он подтвердил, что у него были отношения с учащимися.
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И.о. декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт заявил РИА Новости, что никаких проверок из-за открытого письма против домогательств на факультете проводиться не будет, поскольку это было общение взрослых людей, просто "раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп". В свою очередь в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что ведомство выступает против домогательств в вузах, это вредит качеству образования и выходит за рамки этики, но в каждой конкретной ситуации нужно разбираться.

Харассмент в университетской среде

По словам собеседницы агентства, до полной ликвидации проблемы харассмента в вузах еще очень далеко.
"Все студенты и преподаватели имеют право на безопасный и приятный опыт пребывания в университете, без харассмента и преступлений на почве ненависти, и университеты несут ответственность за то, чтобы это обеспечивать. Наше собственное исследование, оценивающее прогресс в этой области спустя два года после публикации нашего плана, демонстрирует, что университеты предпринимают инновационные меры в ответ на некоторые проблемы, но до того, чтобы навсегда положить конец харассменту и преступлениям на почве ненависти в вузах, еще предстоит долгий путь", - сказала собеседница агентства.
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В исследовании, упомянутом представителем Universities UK, приводятся примеры мер, которые предпринимаются различными университетами для борьбы с харассментом.
Так, в университете Эксетера создана специальная комиссия, в задачи которой входит мониторинг ситуации, проведение просветительской работы с преподавательским составом и студентами, организация соответствующих тренингов. Также комиссия разработала инструмент для подачи анонимных жалоб и занимается рассмотрением возникающих проблем.
"Тем университетам, которые еще этого не сделали, мы рекомендуем возложить ответственность за борьбу с харассментом на менеджмент высшего звена, на уровень исполнительной власти", - говорится в докладе Universities UK.
Среди прочих рекомендаций – обеспечение должного уровня прозрачности в мониторинге ситуации и в принятии решений, донесение до сведения всех студентов и преподавателей четких инструкций касательно правил поведения и рабочей этики, регулярное проведение среди студентов опросов по вопросам безопасности, обмен опытом с другими университетами и региональными организациями.
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Сама Universities UK обязуется разработать единую терминологию для описания случаев харассмента во избежание недопонимания, которое периодически возникает в процессе подаче жалоб и разрешения конфликтных ситуаций.
Как удачный опыт организация оценивает создание Лондонской школой экономики специальной веб-страницы, предназначенной исключительно для жалоб и сообщений о случаях харассмента, буллинга и дискриминации. На этой странице также даются четкие определения этих понятий.

Онлайн-харассмент

Отдельная большая тема, волнующая Universities UK, – это харассмент в интернете и онлайн-буллинг. Эта проблема особенно остро встала сейчас, когда университеты обучают студентов дистанционно из-за пандемии коронавируса.
"Университеты должны быть безопасными и позитивными местами для жизни, работы и учебы, будь то очно или онлайн. Вот почему прошлой осенью мы опубликовали руководство по борьбе с онлайн-харассментом, в котором приводятся специальные рекомендации для университетов, и мы продолжаем призывать наших членов, обязанных заботиться о благополучии студентов, заранее принимать меры в отношении определенных и сложных угроз, которые создает онлайн-харассмент. Это особенно важно сейчас, когда в период ограничений и карантина масштаб проблемы может увеличиться", - отметила представитель Universities UK.
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"Были предприняты огромные усилия для быстрого обеспечения поддержки преподавателей и студентов, чтобы они не пострадали от нынешней ситуации с COVID-19, но мы понимаем, что это может потенциально привести к нежелательным и непредвиденным последствиям. При разработке планов для университетов это учитывалось – чтобы больший объем работы в интернете осуществлялся безопасно и должным образом с учетом лучших практик, существующих в этом секторе", - добавила она.
Рекомендации, перечисленные в руководстве по борьбе с онлайн-харассментом, во многом близки к рекомендациям по борьбе с харассментом "в реале".
Ответственность за обеспечение безопасной работы и учебы, настаивает Universities UK, лежит на высшем руководстве вузов. Университеты должны регулярно отчитываться об инцидентах и решении проблем, причем относиться к случаям интернет-буллинга и харассмента они обязаны так же серьезно, как и к случаям оффлайн. В обсуждении методов борьбы с подобного рода преступлениями должны принимать участие преподаватели, студенты, а также по возможности, бывшие жертвы харассмента.
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Ситуацию вокруг проблемы харассмента в целом сформулировал профессор Оксфордского университета.
"У нас есть консультации в режиме один на один, их нельзя проводить дома, только в офисе. За пределами университета общаться со студентами не запрещено, но в определенных гендерных комбинациях это может стать двусмысленным. Так что я предпочитаю всегда неформальное общение в компаниях – например, пойти с несколькими студентами в паб. При этом если возникают обвинения, то я думаю, что мы близки, хотя, возможно, не так близки, как наши американские коллеги, к презумпции виновности, так что ты стараешься избегать подобных ситуаций", - сказал профессор.
"Проблема харассмента – это минное поле. Лучшая стратегия – даже близко не подходить к этим вещам", - добавил он в заключение.
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