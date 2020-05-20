В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти

"Двенадцатимиллиардная тонна нефти добыта сегодня, 20 мая 2020 года, в Ханты-Мансийском автономном округе. Такая высокая отметка была достигнута с начала промышленного освоения недр региона - с 1964 года. Напомним, что первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году. Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду черного золота", - говорится в сообщении.