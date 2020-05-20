В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ добыл 12-миллиардную тонну нефти, для этого потребовалось 56 лет освоения недр, сообщает в среду региональный департамент общественных и внешних связей.
Отсчет до момента добычи 12-миллиардной тонны нефти в Югре начался в феврале 2019 года во время международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в Нижневартовске. Тогда организаторы мероприятия отмечали, что достичь указанного рубежа предприятия ТЭК, работающие в регионе, планируют в мае 2020-го.
"Двенадцатимиллиардная тонна нефти добыта сегодня, 20 мая 2020 года, в Ханты-Мансийском автономном округе. Такая высокая отметка была достигнута с начала промышленного освоения недр региона - с 1964 года. Напомним, что первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году. Наращивая мощности, регион в дальнейшем практически каждые три года добывал по миллиарду черного золота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 миллиардов тонн нефти в Югре добыли в 2016 году. По данным окружных властей, на долю региона приходится около 42% общероссийской добычи, в этот процесс вовлечены 43 предприятия, на которых трудятся более 180 тысяч человек.
"Значительным резервом для продолжения динамичного развития и роста нефтедобычи в регионе являются запасы уже эксплуатируемых месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, а также трудноизвлекаемые запасы, значительный объем которых находится, в том числе, в баженовских отложениях - их введение в разработку является важной отраслевой задачей", - сообщили в департаменте.
По оценкам экспертов, в недрах Югры еще сосредоточено около 60% текущих извлекаемых запасов России, отметили в ведомстве.
Ранее глава региона Наталья Комарова подчеркивала, что автономный округ стремится диверсифицировать основное потребление нефти, рассматривая, в частности, развитие малотоннажной нефтегазохимии с одновременным снижением негативных воздействий на окружающую среду через повышение уровня использования попутного нефтяного газа.