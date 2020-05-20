Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщали о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 60 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждены 12 домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 127 единиц", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения