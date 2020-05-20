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2020-05-20T09:46
https://ria.ru/20200520/1571711559.html
Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

09:46 20.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщали о 21 нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 23 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 60 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждены 12 домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 127 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтаромихайловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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