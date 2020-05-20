В Дивеевском монастыре рассказали о состоянии заболевших COVID-19

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Насельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возвращаются в обитель, переболев COVID-19, сообщила настоятельница монастыря игуменья Сергия (Конкова).

По распоряжению Роспотрбнадзора Нижегородской области 25 апреля в монастыре был введен карантин, въезд в село Дивеево ограничили "в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции".

"Рада, что я вернулась в родную обитель после 15-дневного отсутствия: находилась в больнице на лечении… Нас посетила болезнь, и милостью Божией, все идет на убыль. Сестры возвращаются в строй - из больниц на свое послушание", - указала игуменья Сергия в обращении, опубликованном в среду в Теlegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

"Мы все еще находимся на карантине: молитва совершается при закрытых вратах монастыря и храмов", - подчеркнула игуменья, добавив, что для паломников на сайте монастыря доступна онлайн-трансляция богослужений.

Также настоятельница поблагодарила патриарха Московского и вся Руси Кирилла, благотворителей, которые жертвовали лекарства на лечение насельниц, и "всех, кто принял участие в молитвенном попечении о сестрах нашей обители".

Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого - преподобного Серафима Саровского.