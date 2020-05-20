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Религия и мировоззрение
2020-05-20T09:50
https://ria.ru/20200520/1571711514.html
В Дивеевском монастыре рассказали о состоянии заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/147329/45/1473294592_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_375ce4b3c2bad7b6705d6710cf5b22a0.jpg
РИА Новости

В Дивеевском монастыре рассказали о состоянии заболевших COVID-19

09:46 20.05.2020 (обновлено: 09:50 20.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Насельницы Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря возвращаются в обитель, переболев COVID-19, сообщила настоятельница монастыря игуменья Сергия (Конкова).
По распоряжению Роспотрбнадзора Нижегородской области 25 апреля в монастыре был введен карантин, въезд в село Дивеево ограничили "в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции".
"Рада, что я вернулась в родную обитель после 15-дневного отсутствия: находилась в больнице на лечении… Нас посетила болезнь, и милостью Божией, все идет на убыль. Сестры возвращаются в строй - из больниц на свое послушание", - указала игуменья Сергия в обращении, опубликованном в среду в Теlegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
По ее словам, в монастырской больнице сейчас проходят лечение 37 человек, "несколько человек - в Сарове и Нижнем Новгороде, в Арзамасе", пятеро – в Москве.
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"Мы все еще находимся на карантине: молитва совершается при закрытых вратах монастыря и храмов", - подчеркнула игуменья, добавив, что для паломников на сайте монастыря доступна онлайн-трансляция богослужений.
Также настоятельница поблагодарила патриарха Московского и вся Руси Кирилла, благотворителей, которые жертвовали лекарства на лечение насельниц, и "всех, кто принял участие в молитвенном попечении о сестрах нашей обители".
Серафимо-Дивеевский монастырь – православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого - преподобного Серафима Саровского.
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