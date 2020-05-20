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2020-05-20T09:58
https://ria.ru/20200520/1571711440.html
Власти оценили состояние пострадавшей при обрушении в доме в Энгельсе
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РИА Новости

Власти оценили состояние пострадавшей при обрушении в доме в Энгельсе

09:56 20.05.2020 (обновлено: 09:58 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пострадавшая при обрушении лестничных пролетов в аварийном многоквартирном доме в городе Энгельс Саратовской области госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Ранее сообщалось, что около 8.00 (7.00 мск) в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных пролетов между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина. По данным главка МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Власти Энгельсского района создали оперативный штаб, решается вопрос с размещением и питанием эвакуированных жителей дома. Прокуратура начала проверку и уже выяснила, что дом с 2018 года является аварийным.
"На данный момент у нас информация об одной пострадавшей. (Ее) госпитализировали, 38 лет, средней степени тяжести. Была доставлена в одну из больниц Энгельса, ей там оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
Обрушившиеся лестничные марши в подъезде дома в Энгельсе
Вчера, 09:26
МЧС не выявило угрозы дальнейшего обрушения в жилом доме в Энгельсе
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсЭнгельсский районСаратовская областьПроисшествия
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