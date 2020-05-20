Власти оценили состояние пострадавшей при обрушении в доме в Энгельсе

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пострадавшая при обрушении лестничных пролетов в аварийном многоквартирном доме в городе Энгельс Саратовской области госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Ранее сообщалось, что около 8.00 (7.00 мск) в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных пролетов между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина. По данным главка МЧС по региону, все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Власти Энгельсского района создали оперативный штаб, решается вопрос с размещением и питанием эвакуированных жителей дома. Прокуратура начала проверку и уже выяснила, что дом с 2018 года является аварийным.
"На данный момент у нас информация об одной пострадавшей. (Ее) госпитализировали, 38 лет, средней степени тяжести. Была доставлена в одну из больниц Энгельса, ей там оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.