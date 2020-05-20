Власти оценили состояние пострадавшей при обрушении в доме в Энгельсе

"На данный момент у нас информация об одной пострадавшей. (Ее) госпитализировали, 38 лет, средней степени тяжести. Была доставлена в одну из больниц Энгельса, ей там оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.