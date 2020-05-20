В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до девяти

"По информации министерства здравоохранения Астраханской области, умершая 4 мая в ГКБ №3 им. Кирова пациентка 1951 года рождения по результатам посмертного исследования признана инфицированной COVID-19", - говорится в сообщении.

Пациентка поступила в больницу 19 марта с хроническим обструктивный бронхитом. У нее диагностировали грипп. Мазки на COVID-19 от 15, 16, 20 апреля и 2 мая были отрицательные. У пациентки был отек легких, отек головного мозга и полиорганная недостаточность.