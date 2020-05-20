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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:42
https://ria.ru/20200520/1571711386.html
В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до девяти
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до девяти

09:42 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Специалисты посмертно выявили коронавирус у жительницы Астраханской области, число скончавшихся пациентов с COVID составило девять, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По информации министерства здравоохранения Астраханской области, умершая 4 мая в ГКБ №3 им. Кирова пациентка 1951 года рождения по результатам посмертного исследования признана инфицированной COVID-19", - говорится в сообщении.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
18 мая, 14:05Распространение нового коронавируса
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Пациентка поступила в больницу 19 марта с хроническим обструктивный бронхитом. У нее диагностировали грипп. Мазки на COVID-19 от 15, 16, 20 апреля и 2 мая были отрицательные. У пациентки был отек легких, отек головного мозга и полиорганная недостаточность.
По данным на 20 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1202 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 48 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 549 человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Астраханская областьОбщество
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