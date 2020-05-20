На Украине еще пять военнослужащих заразились коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, в ВСУ всего болеют 45 человек, за время пандемии выздоровели 82 человека, зафиксировано два летальных случая. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 143 человека.