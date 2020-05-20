На Украине еще пять военнослужащих заразились коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, в ВСУ всего болеют 45 человек, за время пандемии выздоровели 82 человека, зафиксировано два летальных случая. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 143 человека.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19 230, скончались 564 человека, выздоровели 5 955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.