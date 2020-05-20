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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:42
https://ria.ru/20200520/1571711357.html
На Украине еще пять военнослужащих заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

На Украине еще пять военнослужащих заразились коронавирусом

09:42 20.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего заражены 45 человек, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, в ВСУ всего болеют 45 человек, за время пандемии выздоровели 82 человека, зафиксировано два летальных случая. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 143 человека.
Как сообщал минздрав Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 19 230, скончались 564 человека, выздоровели 5 955.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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