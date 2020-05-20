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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:16
https://ria.ru/20200520/1571711157.html
Россияне в среду вернутся на родину с Мальты, Кипра и из Узбекистана
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Россияне в среду вернутся на родину с Мальты, Кипра и из Узбекистана

09:38 20.05.2020 (обновлено: 10:16 20.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы для россиян с Мальты, Кипра и из Узбекистана планируются в среду, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются перелеты Мальта — Ларнака (Кипр) — Москва, Ташкент (Узбекистан) — Москва.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет в небе
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